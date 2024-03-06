РФ ударила по одному из торговых центров Никополя: что известно

Огонь охватил 4 тыс. кв., но, к счастью, обошлось без жертв.

Российские оккупанты сегодня, 6 марта, ударили по одному из торговых центров Никополя.

Об этом передает "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу Никопольской РВА.

Местные жители сообщили журналистам издания, что оккупанты ударили по составу с краской, который расположен рядом с торговым центром. Со склада огонь перекинулся и на торговый центр.

Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что из-за вражеского артобстрела загорелся большой магазин.

"Огонь охватил 4 тыс. кв м. К счастью, без жертв", - отметил глава ОВА.

Заметим, что напротив Никополя, через Днепр, расположены Энергодар и Каменка-Днепровская, захваченные россиянами. Оккупанты чуть ли не ежедневно гонят по Никополю дронами и из артиллерии.

Никополь на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Напомним, что сегодня днем россияне уже били по Никополю. В результате удара пострадала 75-летняя женщина.

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