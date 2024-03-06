РФ вдарила по одному з торгівельних центрів Нікополя - ЗМІ

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Російські окупанти вдарили по одному з торгівельних центрів Нікополя.
Про це передає "Суспільне" з посиланням на пресслужбу Нікопольської РВА.
Інформація, чи є загиблі та поранені, уточнюється.
Зауважимо, що навпроти Нікополя, через Дніпро, розташовані Енергодар і Кам'янка-Дніпровська, захоплені росіянами. Окупанти ледь не щоденно гатять по Нікополю дронами і з артилерії.
Нагадаємо, що сьогодні вдень росіяни вже били по Нікополю. Унаслідок удару постраждала 75-річна жінка.
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