РФ вдарила по одному з торгівельних центрів Нікополя - ЗМІ

Російські окупанти вдарили по одному з торгівельних центрів Нікополя.

Про це передає "Суспільне" з посиланням на пресслужбу Нікопольської РВА.

Інформація, чи є загиблі та поранені, уточнюється.

Зауважимо, що навпроти Нікополя, через Дніпро, розташовані Енергодар і Кам'янка-Дніпровська, захоплені росіянами. Окупанти ледь не щоденно гатять по Нікополю дронами і з артилерії.

Нагадаємо, що сьогодні вдень росіяни вже били по Нікополю. Унаслідок удару постраждала 75-річна жінка.

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