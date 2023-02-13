РФ укрепляет два направления фронта, не знает, где будет наступление ВСУ – разведка Британии

Британские разведчики считают, что армия России будет укреплять два направления фронта – Запорожское и Луганское. Ведь оккупанты не могут решить, где будет основной удар Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Разведчики подчеркивают, что РФ дополнительно усилила оборонные укрепления в центральной части Запорожской области на юге Украины – вблизи села Тарасовка. По состоянию на 8 января 2023 оккупанты установили оборонные укрепления между Васильевкой и Ореховом в Запорожской области.

"Несмотря на нынешний оперативный фокус на центральном Донбассе, Россия озабочена охраной краев своей расширенной линии фронта", — отмечают в отчете.

В частности, по данным британской разведки, об этом свидетельствует строительство оборонных укреплений в Запорожской и Луганской областях, а также опрокидывание личного состава. Отмечается, что линия фронта РФ составляет примерно 1288 км, а линия фронта на оккупированной территории Запорожской области – 192 км.

"Большой украинский прорыв в Запорожье серьезно подорвет жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область России и Крым. Украинский успех в Луганске еще больше подорвет военную цель "Освобождения" Донбасса, декларируемого Россией", — отмечают в разведке.

Сейчас одна из дилемм для российских специалистов по оперативному планированию – это решить, какой из этих угроз противодействовать прежде всего.

Напомним, издание The New York Times сообщает, что украинская армия может начать свое контрнаступление на юге Украины. Самым вероятным направлением ВСУ может стать Мелитополь в Запорожской области. Оккупированный РФ город расположен на пересечении двух важных автострад и критической железнодорожной ветви.

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