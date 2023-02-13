РФ зміцнює два напрями фронту, не знає, де буде наступ ЗСУ - розвідка Британії

Британські розвідники вважають, що армія Росії буде зміцнювати два напрями фронту - Запорізький та Луганський. Адже окупанти не можуть вирішити, де буде основний удар Збройних сил України.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Розвідники наголошують, що РФ додатково посилила оборонні укріплення у центральній частині Запорізької області на півдні України - поблизу села Тарасівка. Станом на 8 січня 2023-го окупанти встановили оборонні укріплення між Василівкою та Оріховом у Запорізькій області.

"Незважаючи на нинішній оперативний фокус на центральному Донбасі, Росія стурбована охороною країв своєї розширеної лінії фронту", - наголошують у звіті.

Зокрема, за даними британської розвідки, про це свідчить будівництво оборонних укріплень у Запорізькій та Луганській областях, а аткож перекидання особового складу. Зазначається, що лінія фронту РФстановить приблизно 1288 км, а лінія фронту на окупованій території Запорізької області - 192 км.

"Великий український прорив у Запоріжжі серйозно підірве життєздатність російського "сухопутного мосту", що сполучає Ростовську область Росії та Крим. Український успіх у Луганську ще більше підірве військову мету "визволення" Донбасу, що декларується Росією", - зауважують у розвідці Британії.

Наразі одна з дилем для російських фахівців з оперативного планування - це вирішити, якій з цих загроз протидіяти насамперед.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомляє, що українська армія може розпочати свій контрнаступ на півдні України. Найімовірнішим напрямом ЗСУ може стати Мелітополь у Запорізькій області. Окуповане РФ місто розташоване на перетині двох важливих автострад та критичної залізничної гілки.

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