Россия атаковала дронами критические объекты на Днепропетровщине: часть БПЛА сбита

Два дрона попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.

Россия атаковала дронами-камикадзе 17 марта критические объекты на Днепропетровщине. Три вражеских беспилотника удалось уничтожить в Днепровском районе.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

"Противником применены ударные БПЛА (вероятно "Shahed-131/136") с юго-восточного направления по важным критическим объектам в Днепропетровской области. Три из них уничтожены силами и средствами подразделений ПвК "Восток" в Днепровском районе", — говорится в сообщении.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о двух попаданиях дронами в Новомосковске.

"Есть и попадания. 2 БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения. Работают все службы. Последствия атаки уточняются", – говорится в заявлении.

Напомним, во время воздушной тревоги вечером 17 марта в Днепре и области прогремели взрывы. После них в небе появилось зарево. Мэр Новомосковска на Днепропетровщине сообщил, что чрезвычайники работают над устранением последствий атак в городе.

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