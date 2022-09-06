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Россия начала выводить из линии фронта свои подразделения

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Россия начала выводить из линии фронта свои подразделения

Фото: Associated Press

Кроме того, российские ЧВК вербуют заключенных на оккупированном Донбассе.

Из-за значительных потерь российские оккупанты увеличили количество своих подразделений, которые отводят с передовой для восстановления боеспособности.

Об этом говорится в вечернем возведении Генерального штаба ВСУ за 6 сентября.

Кроме того, подразделения частных военных кампаний вынуждены пополнять свой кадровый состав за счет заключенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Этим лицам за участие в войне против Украины предлагают амнистию, гражданство РФ и заманивают деньги.

Напомним, что Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, ему доложили об успехах ВСУ.

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