Россия начала выводить из линии фронта свои подразделения

Кроме того, российские ЧВК вербуют заключенных на оккупированном Донбассе.
Из-за значительных потерь российские оккупанты увеличили количество своих подразделений, которые отводят с передовой для восстановления боеспособности.
Об этом говорится в вечернем возведении Генерального штаба ВСУ за 6 сентября.
Кроме того, подразделения частных военных кампаний вынуждены пополнять свой кадровый состав за счет заключенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Этим лицам за участие в войне против Украины предлагают амнистию, гражданство РФ и заманивают деньги.
Напомним, что Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, ему доложили об успехах ВСУ.
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