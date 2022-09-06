Росія почала виводити з лінії фронту свої підрозділи

Крім того, російські ПВК вербують в'язнів на окупованому Донбасі.
Через значні втрати російські окупанти збільшили кількість своїх підрозділів, які відводять з передової для відновлення боєздатності.
Про це йдеться у вечірньому зведення Генерального штабу ЗСУ за 6 вересня.
Крім того, підрозділи приватних воєнних кампаній (ПВК) змушені поповнювати свій кадровий склад за рахунок ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Цим особам за участь у війні проти України пропонують амністію, громадянство РФ та заманююють грішми.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, йому доповіли про успіхи ЗСУ.
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