Росія почала виводити з лінії фронту свої підрозділи

Крім того, російські ПВК вербують в'язнів на окупованому Донбасі.

Через значні втрати російські окупанти збільшили кількість своїх підрозділів, які відводять з передової для відновлення боєздатності.

Про це йдеться у вечірньому зведення Генерального штабу ЗСУ за 6 вересня.

Крім того, підрозділи приватних воєнних кампаній (ПВК) змушені поповнювати свій кадровий склад за рахунок ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Цим особам за участь у війні проти України пропонують амністію, громадянство РФ та заманююють грішми.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, йому доповіли про успіхи ЗСУ.

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