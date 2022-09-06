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Все іде за нашим планом: в Міноборони повідомили про хороші новини з фронту

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Все іде за нашим планом: в Міноборони повідомили про хороші новини з фронту

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українська влада стримано коментує нинішню ситуацію на фронті, але запевняє, що "все іде за нашим планом".

Відомо, що Збройні сили потрохи звільняють окуповані росіянами українські населені пункти. Російська армія зазнає поразки на всій лінії фронту.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Все іде за планом. За нашим планом.  Допомагаємо Збройним Силам інформаційною стриманістю", - коротко прокоментувала контрнаступ ЗСУ Маляр.

На хороші новини з фронту натякає також керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Під вечір 6 вересня Єрмак опублікував короткий допис, написавши: "Хороший день".

Нагадаємо, 29 серпня українські військові почали масштабний контрнаступ на Херсонщині. Про подробиці цієї операції українська влада поки що воліє мовчати, а Росія натомість запевняє, що відбила усі атаки. На деяких ділянках українським військовим вдалося пробити першу лінію оборони росіян. Цьому передував тривалий обстріл мостів через Дніпро і Інгулець, а також розташувань і тилових баз противника.

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Дата публікації
Перегляди
58к
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