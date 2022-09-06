Все идет по нашему плану: в Минобороны сообщили о хороших новостях с фронта

Украинские власти сдержанно комментируют нынешнюю ситуацию на фронте, но уверяют, что "все идет по нашему плану".

Известно, что Вооруженные силы понемногу освобождают оккупированные россиянами украинские населенные пункты. Российская армия терпит поражение на всей линии фронта.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Все идет по плану. По нашему плану. Помогаем Вооруженным Силам информационной сдержанностью", — коротко прокомментировала контрнаступление ВСУ Маляр.

На хорошие новости с фронта также намекает руководитель Офиса президента Андрей Ермак. К вечеру 6 сентября Ермак опубликовал краткое сообщение, написав: "Хороший день".

Напомним, 29 августа украинские военные начали масштабное контрнаступление на Херсонщине . О подробностях этой операции украинские власти пока предпочитают молчать, а Россия уверяет, что отразила все атаки. На некоторых участках украинским военным удалось пробить первую линию обороны россиян. Этому предшествовал длительный обстрел мостов через Днепр и Ингулец, а также расположений и тыловых баз противника.

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