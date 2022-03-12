Россия нанесла удар по гостинице "Украина" в Чернигове

Отель называли визитной карточкой города.

Российская армия разбомбила в Чернигове гостиницу "Украина", которая была визитной карточкой города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Сергей Шумило.

Отель "Украина" расположен в центре города. Ученый отмечает: он был одной из визитных карточек города.

"Они (армия РФ – Ред.) целенаправленно бомбят и уничтожают мирные гражданские объекты и инфраструктуру города – больницы, школы, детские сады, библиотеки, отели, стадионы, жилые многоэтажные дома... Происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1300 лет. Москальская Орда уничтожает то, что возникло задолго до ее появления и что, собственно, и было исторической Русью, в отличие от московских болот и чащ, которые были дикой окраиной когда-то величественного Черниговского княжества", — говорится в сообщении .

По словам Шумила, следует распространять информацию о "мирных спецоперациях" российских оккупантов. Все преступления врага должны стать свидетельствами для международного трибунала в Гааге.

Как сообщалось, в ночь на 11 марта в Чернигове в результате обстрелов российской армии разрушен стадион им. Ю. Гагарина. Повреждено здание юношеской библиотеки: дом Василия Тарновского, памятник архитектуры 19 века.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 17-й день.

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