В Днепре прогремели взрывы: что известно

В Днепре прогремели взрывы: что известно

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В Днепре утром 12 марта снова прогремели взрывы. Украинская система противовоздушной обороны перехватила российские ракеты.

Об этом сообщил городской глава Борис Филатов.

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По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

"Работало ПВО. Видео, фото не выкладываем. Все службы работают. Ждем официальную информацию", — написал он.

"Подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады уничтожена вражеская крылатая ракета над Днепром. Войска РФ получают значительные потери в наземных операциях, поэтому коварно наносят удар по удару с воздуха. Однако воины противовоздушной обороны 24/7 следят за небом. Сегодня вы увидели их в действии", – сообщило Воздушное командование "Восток".

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