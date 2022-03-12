У Дніпрі пролунали вибухи: що відомо

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
У Дніпрі зранку 12 березня знову пролунали вибухи. Українська система протиповітряної оборони перехопила російські ракети.
Про це повідомив міський очільник Борис Філатов.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
"Працювало ППО. Відео, фото не викладаємо. Усі служби працюють. Чекаємо на офіційну інформацію", - написав він.
"Підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади знищено ворожу крилату ракету над Дніпром. Війська РФ отримують значні втрати в наземних операціях, тож підступно наносять удар за ударом з повітря. Проте воїни протиповітряної оборони 24/7 пильнують небо. Сьогодні ви побачили їх в дії на власні очі", - повідомило Повітряне командування "Схід".
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