У Дніпрі пролунали вибухи: що відомо

У Дніпрі пролунали вибухи: що відомо

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

У Дніпрі зранку 12 березня знову пролунали вибухи. Українська система протиповітряної оборони перехопила російські ракети.

Про це повідомив міський очільник Борис Філатов.

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За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

"Працювало ППО. Відео, фото не викладаємо. Усі служби працюють. Чекаємо на офіційну інформацію", - написав він.

"Підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади знищено ворожу крилату ракету над Дніпром. Війська РФ отримують значні втрати в наземних операціях, тож підступно наносять удар за ударом з повітря. Проте воїни протиповітряної оборони 24/7 пильнують небо. Сьогодні ви побачили їх в дії на власні очі", - повідомило Повітряне командування "Схід".

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