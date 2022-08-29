Россия обстреляла жилые кварталы Энергодара: ранены минимум 10 человек (видео)

В ночь на 29 августа российская армия обстреляла Энергодар в Запорожской области. Многочисленные осколочные ранения получили не менее 10 местных жителей. Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Были уничтожены и повреждены минимум 20 автомобилей, припаркованных у домов на улице Воинов-Интернационалистов.

"Очевидно, что рашисты отработали свой сценарий накануне приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Прямая угроза жизни гражданского населения террористов не останавливает", — отметил Орлов.

Напомним, миссия Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) отправилась в Запорожскую АЭС, которую захватили российские оккупанты, которые своими преступными действиями ставят под угрозу весь мир. Миссия прибудет туда на этой неделе.

Цинічний і системний обстріл Росією окупованого Енергодара — це організована кривава вистава, мета якої — залякати місцеве населення, звинуватити Збройні Сили та замаскувати свої «ядерні» злочини. Варварам байдуже, скільки людей убити заради пропагандистської картинки. pic.twitter.com/4yvMIXzpfm — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 29, 2022

Европа требует от России полное подключение ЗАЭС к украинской энергосети

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