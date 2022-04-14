Россия планировала уничтожить Зеленского до 7 марта – Данилов

По словам секретаря СНБО, это был один из главных планов противника.

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о плане России, что захватчики собирались сделать после начала вторжения.

Как отметил политик в интервью BBC Украина, прежде всего оккупанты пытались убить Зеленского.

"План был довольно прост и дерзок: прежде всего уничтожение президента нашей страны. У них это стояло вопросом номер один, и было несколько попыток по этому вопросу", — отметил он.

Данилов поделился, что примерно в 19:20 22 февраля появилась информация, что попытка ликвидации президента Украины может состояться в ближайшее время. Тогда он проинформировал Зеленского, его личную охрану, Управление государственной охраны, премьер-министра, службу безопасности, министра внутренних дел и все соответствующие органы.

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После этого последовало еще несколько попыток.

"Было четыре попытки. Крайняя была 7 марта – тогда мы получили информацию от наших партнеров, разведок, что планируется такая операция", – рассказал секретарь СНБО.

Также он отметил, что Украина готовилась к нападению России. По его словам, это должно было состояться 22, а не 24 февраля.

"У нас есть четкое представление, что это должно быть 22. Наши разведчики в боях получили приказы, которые были изданы на 22 число, а затем исправлены на 24", — добавил Данилов.

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