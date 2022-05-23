Россия стала государством военных преступлений — Зеленский

Российская Федерация, которая 24 февраля 2022-го начала войну в Украине, стала государством военных преступлений.

Своими действиями и поступками государство-террористка вдохновляет других потенциальных агрессоров.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Вместо успешных мирных городов – черные руины. Вместо нормальной торговли – заминированное море и зоблокированные порты в Украине. Вместо туризма – закрытое небо и тысячи российских крылатых бомб и ракет. Вот как будет выглядеть мир, если этот поворотный момент человечество упустит. Выглядит, как очень большая коллекция военных преступлений", — отмечает глава государства.

Президент подчеркнул, что в истории было много моментов, когда все кардинально менялось. Как пример, Зеленский напомнил убийство отпрыска австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914-го и "Мюнхенского заговора" 1938-го.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Европа не справилась бы с российскими войсками. Перед началом полномасштабного военного вторжения Российская Федерация сосредоточила большое количество войск по разным направлениям, в частности в аннексированном Крыму и на территории Беларуси.

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