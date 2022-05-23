Росія стала державою воєнних злочинів - Зеленський

Російська Федерація, яка 24 лютого 2022-го розпочала війну в Україні, стала державою воєнних злочинів.

Своїми діями і вчинками держава-терористка надихає інших потенційних агресорів.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Замість успішних мирних міст - чорні руїни. Замість нормальної торгівлі - заміноване море і зоблоковані порти в Україні. Замість туризму - закрите небо і тисячі російських крилатих бомб та ракет. Ось як виглядатиме світ, якщо цей поворотний момент людство проґавить. Виглядатиме, як дуже велика колекція воєнних злочинів", - зауважує глава держави.

Президент наголосив, що в історії було багато моментів, коли все кардинально змінювалося. Як приклад, Зеленський нагадав вбивство нащадка австро-угорського престолу ерцгерцога Франца Фердинанда 28 червня 1914-го та "Мюнхенську змову" 1938-го.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Європа не впоралася б з російськими військами. Перед початком повномасштабного військового вторгнення Російська Федерація зосередила велику кількість військ на різних напрямках, зокрема в анексованому Криму та на території Білорусі.

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