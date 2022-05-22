Україну треба відбудовувати з військових репарацій від РФ – Дуда

Україну треба відбудовувати з військових репарацій від РФ – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда висловив переконання, що Україна має бути відбудована із військових репарацій від Росії.

За його словами, мають бути використані заморожені кошти у різних міжнародних світових фінансових установах.

Про це Дуда заявив під час пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві 22 травня.

"Україну має бути відбудовано насамперед за кошти агресора, Російської Федерації, яка напала на Україну і знищує українські будівлі, промисловість, забирає український врожай і яка вбиває в Україні людей. Україна має відбудовуватися за кошти воєнних репарацій Росії", – сказав він.

Також він зазначив, що Україна вже має розпочати процес свого відновлення.

"Україна потребує коштів для відновлення, нормального функціонування", - додав президент Польщі.

Нагадаємо, Дуда заявив, що Росія повинна виплатити Україні контрибуції через війну. Виступаючи у Верховній Раді президент Польщі пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.

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