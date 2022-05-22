Перша пішла: Бельгія запровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу

Бельгія першою у світі запровадила обов'язковий 21-денний карантин для інфікованих мавпячою віспою.
Зазначається, що наразі у 14 країнах фіксують спалахи вірусної хвороби. Відомо уже понад сотню випадків мавпячої віспи, зокрема у Бельгії виявили три.
Про це пише Dailymail.
За словами представників бельгійських органів охорони здоров’я, тим, хто заразився вірусом, тепер доведеться самоізолюватися на три тижні після того, як в країні було зафіксовано три випадки.
За прогнозами ВООЗ, випадків мавпячої віспи побільшає улітку, коли почнуться масові заходи, такі як фестивалі, вечірки та інше. Однак говорити про пандемію масштабів коронавірусу зарано, переконують дослідники. Мавп’ячу віспу під контроль вже взяли і моніторять у ВООЗ.
Що відомо про хворобу
Вірус мавпячої віспи — віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів. Ця хвороба має інкубаційний період до 21 дня. Перші симптоми включають:
- лихоманку,
- головний біль,
- м’язові болі,
- біль у спині,
- збільшення лімфатичних вузлів,
- мороз,
- виснаження.
Може виникнути висип, який часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, включно з геніталіями.
Раніше цю хворобу виявили у Швеції, Італії, Великій Британії, США, Іспанії та Португалії, у Канаді, Нідерланди.
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