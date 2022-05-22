Перша пішла: Бельгія запровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу

Бельгія першою у світі запровадила обов'язковий 21-денний карантин для інфікованих мавпячою віспою.

Зазначається, що наразі у 14 країнах фіксують спалахи вірусної хвороби. Відомо уже понад сотню випадків мавпячої віспи, зокрема у Бельгії виявили три.

Про це пише Dailymail.

За словами представників бельгійських органів охорони здоров’я, тим, хто заразився вірусом, тепер доведеться самоізолюватися на три тижні після того, як в країні було зафіксовано три випадки.

За прогнозами ВООЗ, в ипадків мавпячої віспи побільшає улітку, коли почнуться масові заходи, такі як фестивалі, вечірки та інше. Однак говорити про пандемію масштабів коронавірусу зарано, переконують дослідники. Мавп’ячу віспу під контроль вже взяли і моніторять у ВООЗ.

Що відомо про хворобу

Вірус мавпячої віспи — віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів. Ця хвороба має інкубаційний період до 21 дня. Перші симптоми включають:

лихоманку,

головний біль,

м’язові болі,

біль у спині,

збільшення лімфатичних вузлів,

мороз,

виснаження.

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Може виникнути висип, який часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, включно з геніталіями.

Раніше цю хворобу виявили у Швеції, Італії, Великій Британії, США, Іспанії та Португалії, у Канаді, Нідерланди.

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