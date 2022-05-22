Первая пошла: Бельгия ввела обязательный карантин для больных обезьяньей оспой

Бельгия первой в мире ввела обязательный 21-дневный карантин для инфицированных обезьяньей оспой.
Отмечается, что в 14 странах фиксируют вспышки вирусной болезни. Известно уже более ста случаев обезьяньей оспы, в том числе в Бельгии обнаружили три.
Об этом пишет Dailymail.
По словам представителей бельгийских органов здравоохранения, заразившимся вирусом теперь придется самоизолироваться на три недели после того, как в стране было зафиксировано три случая.
По прогнозам ВОЗ, в случае обезьяньей оспы увеличится летом, когда начнутся массовые мероприятия, такие как фестивали, вечеринки и прочее. Однако говорить о пандемии масштабов коронавируса рано, убеждают исследователи. Обезьяну оспу под контроль уже взяли и мониторят в ВОЗ.
Что известно о болезни
Вирус обезьяньей оспы — оспообразное заболевание, вызванное вирусами семейства поксвирусов. Эта болезнь имеет инкубационный период до 21 дня. Первые симптомы включают в себя:
- лихорадку,
- головная боль,
- мышечные боли,
- боль в спине,
- увеличение лимфатических узлов,
- мороз,
- истощение.
Может возникнуть сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, включая гениталии.
Ранее эту болезнь обнаружили в Швеции, Италии, Великобритании, США, Испании и Португалии, Канаде, Нидерландах.
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