Первая пошла: Бельгия ввела обязательный карантин для больных обезьяньей оспой

Бельгия первой в мире ввела обязательный 21-дневный карантин для инфицированных обезьяньей оспой.

Отмечается, что в 14 странах фиксируют вспышки вирусной болезни. Известно уже более ста случаев обезьяньей оспы, в том числе в Бельгии обнаружили три.

Об этом пишет Dailymail.

По словам представителей бельгийских органов здравоохранения, заразившимся вирусом теперь придется самоизолироваться на три недели после того, как в стране было зафиксировано три случая.

По прогнозам ВОЗ, в случае обезьяньей оспы увеличится летом, когда начнутся массовые мероприятия, такие как фестивали, вечеринки и прочее. Однако говорить о пандемии масштабов коронавируса рано, убеждают исследователи. Обезьяну оспу под контроль уже взяли и мониторят в ВОЗ.

Что известно о болезни

Вирус обезьяньей оспы — оспообразное заболевание, вызванное вирусами семейства поксвирусов. Эта болезнь имеет инкубационный период до 21 дня. Первые симптомы включают в себя:

лихорадку,

головная боль,

мышечные боли,

боль в спине,

увеличение лимфатических узлов,

мороз,

истощение.

Фото: Министерство здравоохранения Украины

Фото: Министерство здравоохранения Украины

Фото: Министерство здравоохранения Украины

Может возникнуть сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, включая гениталии.

Ранее эту болезнь обнаружили в Швеции, Италии, Великобритании, США, Испании и Португалии, Канаде, Нидерландах.

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