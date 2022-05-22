В ОП показали, как выглядит Чугуев после деоккупации – фото

В ОП показали, как выглядит Чугуев после деоккупации – фото

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал, как выглядит город Чугуев Харьковской области после деоккупации.

Так, город, где были тяжелые бои и который потерпел разрушения, освободили от российских захватчиков еще в начале марта.

В Telegram-канале Тимошенко показал фото, где видны последствия "русского мира". В частности, полностью разрушены три многоквартирных дома и 15 частных. 177 домов частично повреждены.

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Также разрушены два моста.

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

"Чугуев стоит на реке Северский Донец. Для того чтобы обеспечить сообщение сейчас обустроены переправы. На одном мосту есть пешеходный переход, на другом – обустроен объезд. Сейчас разрабатывается проектная документация. Как только военные дадут разрешение – начнется строительство новых мостов", – поделился заместитель председателя ОП.

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Тимошенко добавил, что из-за оккупантов пострадали детские сады, школы, больницы и промышленные предприятия.

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Впрочем, в первую очередь власти будут решать вопрос возвращения жилья тем, чьи дома полностью разрушены. Как отметил политик, сейчас прорабатывается план привлечения и перестройки гостиниц и строительство новых домов.

Напомним, на Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону, а на юге усиливают военные силы. Российские военные не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины.

В разрушенной Бородянке состоялся благотворительный футбольный турнир

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