Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море

По состоянию на утро 15 марта агрессор Россия увеличила количество носителей ракет в Черном море. В настоящее время в акватории на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей.

Об этом сообщили в ВМС Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что среди 13 вражеских российских судов есть четыре носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет до 28 ракет.

По данным ВСУ, в Азовском море находится один вражеский корабль. В Средиземном море – до семи вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 20 ракет.

Напомним, продолжаются 385-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. С этой целью он сосредоточил усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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