На оборонные предприятия РФ начали брать людей с судимостью и наркозависимостью.

Российские власти продолжают принимать меры по мобилизации российской оборонно-промышленной базы (ОПБ), которая испытывает трудности для длительной войны против Украины. В частности, и те меры, которые заставят Кремль выбирать между квалифицированными рабочими в оборонке и умудренными военными, которые дерутся в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Там напомнили, что диктатор России Владимир Путин 14 марта во время посещения авиационного завода в Улан-Уде, Бурятия, заявил, что оборонно-промышленная база испытывает недостаток должным образом подготовленных кадров.

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Поэтому Путин объявил ряд реформ, направленных на привлечение большего числа специалистов по работе на военных заводах. А министр обороны России Сергей Шойгу во время визита на корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области призвал завод удвоить производство даже после объявления, что работники выполнили требования гособоронзаказа.

Путин также сообщил, что Минпромторг России подготовил список специальностей для отсрочки от службы в армии. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать, что Кремль дает приоритет использованию квалифицированных рабочих в производстве российского оружия, а не привлечению квалифицированных солдат к службе в российских вооруженных силах. Также есть информация, что Министерство финансов России рассматривает возможность выпуска военных облигаций.

Служба внешней разведки сообщила, что российские оборонные предприятия значительно снизили свои требования к найму и теперь принимают работников без опыта и с историей употребления наркотиков, судимости и банкротства. ISW ранее сообщал о попытках России "омолодить" свою оборонно-промышленную базу на фоне нехватки рабочей силы и западных санкций и, как следствие, отсутствия успеха в этом начинании.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что страны ЕС ввели недостаточно санкций против российских компаний, участвующих в производстве беспилотников и ракет, которыми кафиры бомбят Украину.

Сообщалось, что Россия обходила санкции с первых дней войны в Украине. Это было возможно благодаря официальным дистрибьюторам или третьим странам, таким как Гонконг и Турция.

По данным разведки Британии, военное производство России критически ослабляется, ее оборонная промышленность не способна производить необходимое количество оружия для войны против Украины.

Кроме того, Россия лишилась статуса надежного экспортера оружия.

По мнению специалистов ISW, Кремль может включить элементы оборонно-промышленной базы Беларуси в большие усилия Москвы переоснастить российскую армию для поддержки длительной войны против Украины.