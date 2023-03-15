Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Станом на ранок 15 березня агресорка Росія збільшила кількість носіїв ракет у Чорному морі. Наразі в акваторії на бойовому чергуванні перебувають 13 ворожих кораблів.

Про це повідомили в ВМС Збройних сил України.

Наголошується, щ серед 13 ворожих російських суден є чотири носії крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп складає до 28 ракет.

За даними ЗСУ, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі - до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 20 ракет.

Нагадаємо, триває 385-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Читайте також:

Зеленський за 14 березня: головне за вівторок