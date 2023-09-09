"Россиянам предстоит ловушка": эксперт назвал два ключевых направления для ВСУ

Сейчас украинские военные наступают в направлениях двух стратегически важных населенных пунктов: Роботино в Запорожской области и Старомайорское Донецкой области. Главная цель – перерезать наземный коридор в Крым для россиян.

Об этом Павел Нарожный рассказал в эфире телемарафона 9 сентября.

"Огромная стратегическая цель – это разрезать сушу. Когда мы этого добьемся, у врага начнутся огромные логистические проблемы, и у них тогда не будет никаких вариантов как в Херсонской области — отступить в Крым, а затем держать оборону в Крыму. Но держать оборону в Крыму им будет не тяжело, а очень тяжело", — говорит эксперт.

По его словам, для россиян это будет "ловушкой". Там их будут ждать огромные проблемы с логистикой, и только вопрос времени, когда это произойдет.

"Два основных направления, которые есть сейчас. Это Роботино — то есть пробить три линии обороны и обойти Токмак. Потому что я больше, чем уверен, что Токмак никто не будет штурмовать, потому что там тоже есть "укрепрайон". Дойти до Мелитополя. Мелитополь – логистический хаб. И второе направление наступления – это Старомайорское, Волновахский район. Так же: до Мариуполя дойти, и это тоже будет огромный удар по логистике врага. Война – это в первую очередь о логистике, как довезти боеприпасы, еду, воду и личный состав", – объяснил Нарожный.

Напомним, военный аналитик Юлиан Рёпке в комментарии BILD заявил, что украинские войска якобы вошли в село Новомайорское Донецкой области, расположенное в 15 км западнее Угледара.

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