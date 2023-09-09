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"Росіян чекає пастка": експерт назвав два ключових напрямки для ЗСУ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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"Росіян чекає пастка": експерт назвав два ключових напрямки для ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ / Фото: Getty Images

Військовий експерт Павло Нарожний окреслив два основні стратегічні напрямки для ЗСУ.

Зараз українські військові наступають у напрямках двох стратегічно важливих населених пунктів: Роботине в Запорізькій області та Старомайорське на Донеччині. Головна ціль - перерізати наземний коридор до Криму для росіян.

Про це Павло Нарожний розповів в ефірі телемарафону 9 вересня.

"Величезна стратегічна ціль – це розрізати суходол. Коли ми цього досягнемо, у ворога почнуться величезні логістичні проблеми, і у них тоді не буде ніяких варіантів як в Херсонській області — відступити в Крим, а потім тримати оборону в Криму. Але тримати оборону в Криму їм буде не важко, а дуже важко", - каже експерт.

За його словами, для росіян це буде "пасткою". Там їх чекатимуть величезні проблеми будуть з логістикою, і лише питання часу, коли це станеться.

"Два основні напрямки, які є зараз. Це Роботине — тобто пробити три лінії оборони і обійти Токмак. Бо я більш, ніж впевнений, що Токмак ніхто не буде штурмувати, бо там теж є "укрєпрайон". Дійти до Мелітополя. Мелітополь – логістичний хаб. І другий напрямок наступу – це Старомайорське, Волноваський район. Так само: до Маріуполя дійти, і це теж буде величезний удар по логістиці ворога. Війна – це в першу чергу про логістику, як довезти боєприпаси, їжу, воду і особовий склад", - пояснив Нарожний.

Нагадаємо, військовий аналітик Юліан Рьопке в коментарі BILD заявив, що українські війська нібито увійшли в село Новомайорське Донецької області, яке розташоване за 15 км на захід від Вугледара.

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Дата публікації
Перегляди
484
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