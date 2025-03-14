Россияне атаковали Украину "Шахедами": сколько дронов удалось уничтожить

Последствия атаки противника фиксируют в харьковской и Донецкой областях.

Ночью против 14 марта российская оккупационная армия атаковала Украину 27 ударными "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 дронов. Также девять БпЛА локационно потеряно

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 16 ударных БпЛА типа Shahed в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях", — сообщили военные.

Отмечается, что в результате российской атаки пострадали Харьковщина и Донбасса.

В ПС подчеркнули, что этой ночью россияне атаковали беспилотниками по направлениям Миллерово и Приморско-Ахтарское.

Как сообщалось, этой ночью российские оккупанты нанесли двойной удар по больнице на Харьковщине. Пострадала 33-летняя женщина – сотрудница бригады экстренной помощи

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