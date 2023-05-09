Россияне обстреляли фельдшерский пункт в селе под Херсоном

Российские захватчики 9 мая нанесли удар по фельдшерскому пункту одного из сел Херсонского района.

В селе Кизомис Херсонского района 9 мая российские оккупанты уничтожили фельдшерский пункт.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"Российская артиллерия продолжает атаковать Кизомис Белозерской общины. В результате очередного обстрела в селе уничтожен фельдшерский пункт", — говорится в сообщении.

Местные власти отмечают, что люди, к счастью, не пострадали.

Напомним, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты атакуют авиабомбами прибрежные населенные пункты Херсонщины, потому что боятся контрнаступления ВСУ.

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