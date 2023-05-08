На Херсонщине сбили три вражеских беспилотника: из них два — опасные "Ланцеты"

По словам экспертов, с помощью "ланцетов" россияне охотятся на украинскую технику.
Сегодня, 8 мая, в Херсонской области, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 3 российских беспилотника.
Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.
В частности, было 2 ударных БпЛА типа "Ланцет" и один беспилотник типа "ZALA".
Российские ударные дроны "Ланцет" с баражировочними боеприпасами являются проблемой украинской армии. В ВВС-Украина отмечали, что россияне целенаправленно пытаются выбивать "ланцетами" очень дефицитные украинские средства противовоздушной обороны, а также артиллерию и другую технику.
"Ланцеты" всегда работают в паре с разведывательными дронами. Так случилось и на этот раз – вместе с ударными беспилотниками был сбит БПЛА типа “ZALA”, предназначенный преимущественно для разведки.
Напомним, что сегодня, 8 мая, оккуанты снова обстреляли Херсонщину, в результате чего пострадали 9 человек, среди которых есть малолетний ребенок.
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