На Херсонщине сбили три вражеских беспилотника: из них два — опасные "Ланцеты"

Сегодня, 8 мая, в Херсонской области, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 3 российских беспилотника.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

В частности, было 2 ударных БпЛА типа "Ланцет" и один беспилотник типа "ZALA".

Российские ударные дроны "Ланцет" с баражировочними боеприпасами являются проблемой украинской армии. В ВВС-Украина отмечали, что россияне целенаправленно пытаются выбивать "ланцетами" очень дефицитные украинские средства противовоздушной обороны, а также артиллерию и другую технику.

"Ланцеты" всегда работают в паре с разведывательными дронами. Так случилось и на этот раз – вместе с ударными беспилотниками был сбит БПЛА типа “ZALA”, предназначенный преимущественно для разведки.

Напомним, что сегодня, 8 мая, оккуанты снова обстреляли Херсонщину, в результате чего пострадали 9 человек, среди которых есть малолетний ребенок.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.