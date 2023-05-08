Какова цель 11-го пакета санкций против России: в Евросоюзе дали ответ

Новый пакет санкций должен быть единогласно одобрен 27 государствами-членами ЕС, прежде чем он будет введен в действие.

Следующий пакет санкций против России, который планирует ввести Евросоюз, будет нацелен на перекрытие путей обхода уже введенных ограничений.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер, передает CNN.

"Цель (нового пакета санкций – ред.) – не дать России и ее военно-промышленному комплексу найти способ добраться до товаров, запрещенных для нее (предварительными ограничениями – ред.)", — подчеркнул Мамер.

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Следует отметить, что новый пакет санкций еще должен быть единогласно одобрен 27 государствами-членами ЕС, прежде чем он будет введен в действие.

Напомним, США ввели новые санкции против разведывательной организации Корпуса стражей Исламской революции (КИР) Ирана и Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Обе спецслужбы Соединенные Штаты считают ответственными за содержание в заложниках или неправомерное задержание американцев.

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