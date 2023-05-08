В результате обстрелов Херсонщины пострадали 9 человек, среди которых один ребенок

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонщину из всех возможных видов оружия.

Российские захватчики в понедельник, 8 мая, обстреляли Херсонщину, в результате чего пострадали 9 человек, среди которых малолетний ребенок и староста Антоновского округа.

Прессслужба Херсонской ОВА сообщила, что из-за российских ударов по Антоновке ранения получили два человека – 67-летняя женщина и 42-летний мужчина. Обоих пострадавших госпитализировали.

"У женщины тяжелые травмы – множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь", — говорится в сообщении.

Руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в комментарии Общественному заявил, что днем российские военные обстреляли Станислав, пострадали четыре человека.

"Пять раненых военные доставили в Белозерскую больницу. Там им оказали помощь и отпустили домой. Среди них – 9-летний ребенок. Мальчик получил минно-взрывные травмы и ранения головы", — сообщил Толоконников.

Также раненую 47-летнюю женщину госпитализировали в Херсон в состоянии средней тяжести.

"Также сбросы авиабомб есть и на Кизомис. В Кизомысе снова разрушены два дома в результате этого обстрела", — рассказал Толоконников.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что староста Антоновского округа Сергей Иващенко вместе со своей сотрудницей попали под обстрел россиян. Произошло это в Антоновке у пункта несокрушимости. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести и находятся в больнице, где им оказывают всю необходимую помощь.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин у себя в Telegram сообщил, что в результате обстрелов Станислава пострадали шесть мирных жителей.

Пятерых раненых военные доставили в Белозерскую больницу. Там им оказали медпомощь и отпустили домой.

Среди них – 9-летний ребенок. Мальчик получил минно-взрывные травмы и ранения головы. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

В пресс-службе Херсонской прокуратуры сообщили, что при процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Напомним, ранее сообщалось, что стали известны подробности гибели шести спасателей в Херсонской области. Россияне специально сбросили взрывчатку с дрона, когда специалисты занимались разминированием.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские террористы в воскресенье, 7 мая, сбросили на село Кизомис Херсонской области 5 управляемых авиабомб.

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