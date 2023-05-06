Россияне массово вывозят людей из Херсона в Сибирь

Российские оккупанты активно вывозят гражданское население Украины с территории Херсонщины, они заставляют местных покинуть собственные дома.

Об этом пишет 24 канал.

Отмечается, что армия РФ вывозит людей в Геническ. Впрочем, на самом деле их везут в Сибирь.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что россияне не так сильно давят на местных жителей Херсонщины по поводу "эвакуации", как это делали перед деоккупацией на правом берегу Днепра.

"Но все-таки они эту работу проводят. Очень опасно соглашаться на все эти выезды, на их так называемую "эвакуацию". Все должны понимать, что это просто депортация скрыта", — заявил Соболевский.

По его словам, россияне хотят загнать украинцев в депрессивные регионы страны-агрессорки. В основном их интересует молодежь. Все, чтобы решить демографические проблемы.

В то же время, россияне во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сжигают мешками документы в помещении так называемой полиции, а также вывозят технику с оккупационного паспортного стола.

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