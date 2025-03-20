Россияне продвинулись около нескольких населенных пунктов – DeepState

Оккупанты не оставляют попыток наступать на нескольких направлениях фронта.

Россияне продвинулись около нескольких населённых пунктов. Они сосредотачивают свое внимание на восточных направлениях фронта.

Об этом пишет аналитический канал DeepState.

В частности, оккупанты продвинулись возле Красного Первого. Кроме этого, враг имел продвижение возле Скудного и Новоселки.

Ранее сообщалось, что враг накапливает резервы в Бахмуте. Увеличилась активность их пехоты в Константиновском и Краматорском направлениях.

Читайте также: