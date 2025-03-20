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Россияне продвинулись около нескольких населенных пунктов – DeepState

Россияне продвинулись около нескольких населенных пунктов – DeepState

Война в Украине продолжается / Фото: Getty Images

Оккупанты не оставляют попыток наступать на нескольких направлениях фронта.

Россияне продвинулись около нескольких населённых пунктов. Они сосредотачивают свое внимание на восточных направлениях фронта.

Об этом пишет аналитический канал DeepState.

В частности, оккупанты продвинулись возле Красного Первого. Кроме этого, враг имел продвижение возле Скудного и Новоселки.

Ранее сообщалось, что враг накапливает резервы в Бахмуте. Увеличилась активность их пехоты в Константиновском и Краматорском направлениях.

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