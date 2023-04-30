Россияне провалили попытки штурма в районе Кременной — ISW

ВСУ продолжают наносить удары по российским тылам в Луганской области.

Оккупационная армия провела ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В сводке отмечают, что попытка штурма россиян прошла безуспешно. В украинском Генштабе сообщили, что россияне проводили наземные атаки в направлении Белогоровки и южнее Дибровы.

Кроме того, украинские силы заметили, что россияне провалили наземные атаки в направлении населенных пунктов Терны и Невское и в лесном массиве Серебрянка в 11 км к югу от Кременной.

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"ВСУ продолжают наносить удары по российским тылам в Луганской области. "Российские источники утверждают, что 29 апреля украинские силы нанесли удар четырьмя ракетами HIMARS по Брянке в 9 км к западу от Алчевска по трассе Т0504", — отметили аналитики.

Добавим, аналитики Института изучения войны, ссылаясь на геолокационные кадры, заявляют об определенном продвижении российских войск в Бахмуте. оккупанты наступают возле Хромового.

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