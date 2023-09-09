Россияне снова атаковали Украину: как прошла ночь в регионах

В результате очередных атак РФ по Украине есть погибшие.

Армия РФ продолжает прицельно обстреливать территорию Украины.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина

За сутки в области раздалось 6 обстрелов (30 взрывов). Враг из минометов и артиллерии обстреливал Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы. В селе недалеко от границы (Новгород-Северский район) — попадание в хозяйственные здания. Прошло без жертв.

Сумщина

Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 37 взрывов – из минометов и АГС. Обстрелы подверглись Новослободска. Хотинская, Великописаревская общины. Предварительно без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры. Вчера в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья. Зафиксирован 61 взрыв. Обстрелы подверглись Середино-Будской, Великописаревской, Эсманской, Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской общин.

Середино-будская община: повреждены 2 частных домовладения.

Великописаревское общество: повреждено частное домовладение.

Хотинская община: в результате одного из обстрелов получил телесные повреждения один человек. Также повреждено помещение дома культуры.

Белопольское общество: ранено гражданское лицо, которое госпитализировано в медицинское учреждение.

Краснопольское общество: повреждено частное домовладение.

Днепропетровщина

В результате вчерашнего российского ракетного удара по Кривому Рогу погиб один человек, 73 — пострадавших. Три человека ГСЧСники спасли из-под завалов.

Произошел пожар на инфраструктурном объекте, разрушены гаражи, уничтожены грузовые автомобили. Повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 62 многоквартирных дома, 7 частных домов, 35 легковых автомобилей.

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Также днем враг трижды избивал по Никопольскому району. Атаковал сам Никополь из беспилотника и обстрелял артиллерией. Повреждены админздание и жилой дом. Из артиллерии обстреляли Марганецкую общину района. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Вечером враг целил по самому Никополю, ночью по Мировскому обществу. Бил из тяжелой артиллерии. Прошло без жертв. Последствия выясняются.

Запорожская область

За минувшие сутки враг нанес 90 ударов по 20 городам и селам области. Враг обстреливал территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Белогорья, Левадного, Роботиного, Затишье, Каменского, Плавней, Степного и другие прифронтовые населенные пункты.

Зафиксировано 2 ракетных удара по Запорожью, 7 БПЛА-атак по Волшебному, Полтавке и Степному, 6 обстрелов с РСЗО по Новодаровке, Красному, Левадному, Темировке и Степногорску, также враг попал 9 авиаснарядами по Новодаровке.

В результате ракетного удара рашистов по Запорожью ранения получил 51-летний мужчина; он оперативно доставлен в лечебное учреждение.

Поступило 40 сообщений о разрушении жилых домов, учебных заведений и объектов инфраструктуры.

Харьковщина

В Купянском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки. Для восполнения безвозвратных потерь противник продолжает опрокидывать на указанные направления резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно за счет заключенных.

В результате обстрела с. Ольховатка Купянского района поврежден дом, произошел пожар. Враг обстрелял пгт. Ковшаровка Купянского района. Зафиксированы попадания за пределами населенного пункта, произошел лесной пожар. Также в результате обстрела с. Куриловка Купянского района произошел лесной пожар на площади 1 га. В с. Рубежное Чугуевского района на собственном подворье гражданский мужчина 44 лет взорвался на мини типа "Лепесток". Госпитализирован в состоянии средней тяжести. В районе с. Андреевка Изюмского района в поле на неизвестном взрывном устройстве взорвался комбайн Класс-Лексион 580. Пострадавших нет.

Луганщина

Авиационные удары врага потерпела Белогоровка. Артиллерийских и минометных обстрелов – Невское, Белогоровка и Новолюбовка,

В результате вражеских обстрелов в с. Невское – 10 попаданий. Повреждены 3 частных дома. В с.Новолюбовка в результате обстрелов из артиллерии и РСЗО "Град" повреждены частные дома. За сутки противник совершил 146 обстрелов (543 снаряда).

Донетчина

За прошедшие сутки зафиксировано 18 обстрелов населенных пунктов. Под огнем россиян — 12 населенных пунктов: Авдеевка, Торецк, Северск, Дружковка, пгт Северное, пгт Щербиновка, пгт Петровка, с.Соловьево, с.Заречное, с.Катериновка, с.Новобахмутовка, с.Пречистовка ЛЭП.

В Донецкой области за сутки: 4 погибших, 7 раненых.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 59 обстрелов (244 снаряда), из них по г. Херсон — 2 артиллерийских обстрела (5 снарядов).

Рашисты попали в районы 22 населенных пунктов области; территорию гаражного кооператива (Херсон); учебное заведение (н.п. Ольга). Враг нанес авиаудара по Одрадокаменке Бериславского района. Пострадали семь человек.

Из-за попадания управляемой авиабомбы травмы, несовместимые с жизнью, получили две женщины – 48 и 49 лет, и один 46-летний мужчина. Еще четыре женщины – ранены. Двое пострадавших (54 и 62 года) были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы (50 и 29 лет) лечение будут проходить амбулаторно.

Также оккупанты ударили из минометов по Веселому. Там ранения получил 67-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице.

В Херсонской области на российской мине взорвались трое взрывотехников. Это саперы организации The HALO Trust, занимающейся гуманитарным разминированием области.

24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Еще двое мужчин, 32 и 31 год, получили обломочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

Всего за сутки по области 3 человека погибли, 8 — получили ранения.

Напомним, в Сумах 8 сентября скончалась местная жительница, которая получила травмы в результате ракетного удара по частному сектору областного центра.

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