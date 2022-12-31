Россияне ударили "Искандером" по военному городку на Черниговщине: что известно

Российская армия ночью 31 декабря нанесла ракетный удар по военному городку в Черниговской области. Оккупаны атаковали область баллистической ракетой "Искандер".

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Черниговщине. Рашисты целили по одному из военных городков. По предварительной информации, это была баллистическая ракета "Искандер, траекторию которой практически невозможно отследить существующими ПВО", — говорится в сообщении руководителя региона.

По словам Чауса, обошлось без жертв.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что за последние дни интенсивность обстрелов врага возросла. оккупанты готовят из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. 30 декабря, в Семеновке от вражеского снаряда погибла женщина.

Напомним, начались 311 сутки российского широкомасштабного вторжения РФ. Враг ведет наступательные действия в Лиманском и Бахмутском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.

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