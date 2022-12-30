Буданов рассказал, сколько ракет осталось в России

По словам главы военной разведки, с производством "Искандеров" в России — катастрофа.

В России осталось от 13 до 27% оперативно-тактических ракет морского, авиационного и наземного базирования собственного производства.

Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью BBC.

"По основным типам у них осталось оперативно-тактических ракет морского, авиационного и наземного базирования от 13 до 27%. То есть по всем основным типам они упали ниже 30%, что является неприкосновенным запасом", — сказал он.

По словам Буданова, сейчас российская промышленность пытается выйти на производство 20 ракет "Калибр" в месяц.

"Посчитайте сами, сколько вся промышленность должна работать, чтобы обеспечить один залп. Ситуация с производством Х-101 ракет примерно похожа, даже хуже, чем с производством "Калибров". С "Искандерами" у них вообще катастрофа", — сказал он.

Сколько ракет РФ изготовила с начала полномасштабного наступления на Украину.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что с начала полномасштабной войны российские оружейные заводы смогли изготовить 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

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