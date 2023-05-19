Российская армия атаковала Покровск беспилотниками: подробности удара

В ночь на 19 мая около 02:00 армия РФ обстреляла Покровск Донецкой области из беспилотников "Герань". Часть города осталась без электроэнергии. Прошло без жертв.

Об этом сообщает пресс-служба Покровской городской военной администрации.

Из-за обстрелов повреждения получили склады, частные дома и линии электропередач. Аварийная бригада РЭС работает на поврежденном участке. В настоящее время без электроснабжения остаются жители улиц Центральная, Прокофьева, Железнодорожная и Пушкина.

"Около двух часов специалисты ГСЧС ликвидировали пожар, который возник на месте чрезвычайного происшествия. В результате обстрела также повреждения получили кровлю нескольких частных домов жителей Покровска и линии электропередач", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью 19 мая несколько раз в Украине объявили воздушную тревогу. Оккупанты атаковали регионы с беспилотников, а также запускали ракеты "Калибр". Зафиксированы пуски 22 дронов и шести "Калибров". ПВО сбило 16 беспилотников и три "Калибра".

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