Российская армия обстреляла больницу в Лисичанске

Информации о пострадавших нет.
Российская армия в пятницу, 18 марта, обстреляла больницу в Лисичанске Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
"Российская армия открыла огонь по одному из лечебных заведений в Лисичанске. В общей сложности они выпустили десять снарядов", — говорится в сообщении руководителя ОГА.
От обстрелов также пострадали соседние жилые дома. Они, как и медицинское учреждение, остались без окон.
По словам Гайдая, информация о пострадавших уточняется.
Как сообщалось, российская артиллерия и системы залпового огня в течение вечера четверга и ночи на пятницу, 18 марта, целили по мирным жителям Северодонецка и Рубежного. Только за ночь было разрушено более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры.
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