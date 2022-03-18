Российская армия обстреляла больницу в Лисичанске

Информации о пострадавших нет.

Российская армия в пятницу, 18 марта, обстреляла больницу в Лисичанске Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

"Российская армия открыла огонь по одному из лечебных заведений в Лисичанске. В общей сложности они выпустили десять снарядов", — говорится в сообщении руководителя ОГА.

От обстрелов также пострадали соседние жилые дома. Они, как и медицинское учреждение, остались без окон.

По словам Гайдая, информация о пострадавших уточняется.

Как сообщалось, российская артиллерия и системы залпового огня в течение вечера четверга и ночи на пятницу, 18 марта, целили по мирным жителям Северодонецка и Рубежного. Только за ночь было разрушено более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры.

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