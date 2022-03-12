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Россию отключают от международного обмена трафиком

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Россию отключают от международного обмена трафиком

Pexels

Накануне в РФ запретили популярнейшие соцсети.

Компания LINX отключает ключевых провайдеров России"Ростелеком" и "МегаФон" от международного обмена трафиком.

Об этом 12 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Теперь трафик пойдет через Азию, так что ожидаются джиттеры, задержки, падения пингов", — пояснил он.

Напомним, что работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и услуги отказались более 150 компаний. ТСН.ua публикует полный список.

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