Россию отключают от международного обмена трафиком

Накануне в РФ запретили популярнейшие соцсети.

Компания LINX отключает ключевых провайдеров России – "Ростелеком" и "МегаФон" от международного обмена трафиком.

Об этом 12 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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"Теперь трафик пойдет через Азию, так что ожидаются джиттеры, задержки, падения пингов", — пояснил он.

Напомним, что работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и услуги отказались более 150 компаний. ТСН.ua публикует полный список.

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