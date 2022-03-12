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Росію відключають від міжнародного обміну трафіком

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Росію відключають від міжнародного обміну трафіком

Pexels

Напередодні в РФ заборонили найпопулярніші соцмережі.

Компанія LINX відключає ключових провайдерів Росії - "Ростелеком" і "Мегафон" від міжнародного обміну трафіком.

Про це 12 березня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер трафік піде через Азію, отже очікуються джітери, затримки, падіння пінгів", - пояснив він.

Нагадаємо, що працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 150 компаній. ТСН.ua публікує повний список.

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