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Семьям погибших героев в Ирпене предоставили денежную помощь

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Семьям погибших героев в Ирпене предоставили денежную помощь

По 100000 грн выделили семьям погибших героев в Ирпене.

На внеочередной сессии Ирпенского горсовета было выделено по 100 тысяч гривен семьям украинских погибших героев, сообщил городской голова Александр Маркушин.

"Мы хорошо понимаем, что это ничто по сравнению с той потерей, которую понесли родители, жены, дети, родные… Но пусть это будет той самой малой поддержкой, которую мы можем сейчас оказать семьям погибших защитников Ирпеня", – написал Маркушин.

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