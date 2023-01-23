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Шойгу сменил командование двух военных округов РФ

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Шойгу сменил командование двух военных округов РФ

Фото: Associated Press

Новых глав получили Западный и Южный военные округа страны-агрессора.

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу неожиданно сменил командование Западного и Южного военных округов.

Об этом сообщило российское издание РБК.

Кадровые изменения в военном командовании РФ изданию подтвердили несколько информированных источников, в частности в Минобороны.

По данным СМИ, генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ. Западный военный округ, которым ранее командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Отметим, в РФ появятся два новых военных округа — Московский и Ленинградский.

Напомним, 11 января в России сменили главных руководителей войны. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Сергей Суровикин, занимавший эту должность до Герасимова, назначен его заместителем.

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Дата публикации
Просмотры
2115
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