Шойгу змінив командування двох військових округів РФ

Міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу несподівано змінив командування Західного і Південного військових округів.

Про це повідомило російське видання РБК.

Кадрові зміни у військовому командуванні РФ виданню підтвердили декілька інформованих джерел, зокрема у Міноборони.

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За даними ЗМІ, генерал-полковник Сергій Кузовлєв очолив Південний військовий округ. Західний військовий округ, яким раніше командував Сергій Кузовлєв, очолив генерал-лейтенант Євген Никифоров.

Зазначимо, у РФ з'являться два нові військові округи — Московський та Ленінградський.

Нагадаємо, 11 січня в Росії змінили головних керівників війни. Зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, призначений його заступником.

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