Гітлер’югенд по-російськи: окупанти розробили програму зі знищення самоідентифікації української молоді

Ворог планує за 10 років змінити думку населення на тимчасово окупованих територіях й для цього вже розробив відповідну програму.

Окупанти розробили 10-річну програму зі знищення самоідентифікації молоді на тимчасово захопленій території України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські загарбники здійснили опитування щодо настроїв серед дітей та юнаків, що показало: молодь півдня не підтримує російську владу. Тож ворог вирішив активізувати роботу з українськими дітьми, які перебувають під окупацією.

"Ключовою роллю в цьому мають стати мілітарні об’єднання по типу гітлер’югенду в часи нацистської Німеччини. Зокрема на ТОТ вже прибув заступник начштабу юнармії Віктор Кауров, який провів зустріч з гауляйтерами Сальдо та Балицьким", - зазначено у джерелі.

Окупанти також планують посилити акцент на ролі росії в другій світовій, зробити регулярними виступи “ветеранів сво” в школах, й загалом збільшити “години патріотизму” у школах.

Окупанти проводять політику знищення самоідентифікації дітей на тимчасово захопленій території України.

Там створюються так звані “молодіжні рухи”, які здебільшого є масовкою.

Подібний рух “Юг молодой” імітує підтримку окупації з боку місцевих. Ще одне утворення “Рух перших” має ознаки тоталітарного культу.

Напередодні стало відомо, що очільник Кремля Путін хоче використати у війні проти України "юнармію".

Додамо, що російські найманці 23 січня, обстріляли Сумську область. Вони поцілили по будинку, де мешкала багатодітна родина, загинула молода жінка.

Також РФ атакувала сім областей України, є постраждалі серед цивільних. Вороги не припиняють атакувати мирні населені пункти та вбивати українців.

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