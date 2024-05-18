Ситуация на фронте 18 мая: где атакует враг

За прошедшие сутки на фронте произошло всего 116 боевых столкновений. С начала суток произошло 22 боевых столкновения, из которых восемь – продолжаются. Также российские оккупанты нанесли один ракетный удар, применили 25 дронов-камикадзе, совершили 547 обстрелов позиций наших войск.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону украинских войск. С начала текущих суток враг совершил две атаки на наши позиции в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск. Успеха не достигает. Наши защитники пытаются оттеснить врага в направлении Глубокого.

За текущие сутки потери агрессора составили 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники. За прошедшие сутки на этом направлении противник потерял – до 200 человек и 42 единицы военной техники.

На Купянском направлении подразделения наших войск отражают две атаки противника в направлении населенного пункта Берестово. Ситуация контролируется. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Терны и имеют частичный успех в отдельных районах.

На Краматорском направлении в течение текущих суток враг пять раз пытался прорвать оборону наших войск. Украинские защитники четыре атаки отбили, идет бой в районе населенного пункта Клищиевка.

Противник не отказывается от намерений захвата города Часов Яр, несмотря на потери в живой силе и военной технике.

На Покровском направлении продолжаются две атаки россиян в районе населенного пункта Уманское. Ситуация контролируется. Общие потери врага на этом направлении за прошедшие сутки составили 210 российских оккупантов и 23 единицы вооружения и военной техники.

На Кураховском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону наших войск. Продолжаются четыре боевых столкновения на направлениях Славное – Парасковеевка, Славное – Новомихайловка, Сладкое – Водяное, Сладкое – Константиновка. Потери позиций не допущены.

На Ореховском направлении противник предпринял одну безуспешную попытку вытеснить подразделения Сил обороны северо-западнее населенного пункта Вербово Запорожской области. Ситуация под контролем украинских войск.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну атаку оккупантов. Еще одно боевое столкновение продолжается в направлении Олешковские Пески – Крынки. Потери наших позиций не допущены.

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