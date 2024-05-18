Отключение света на 18 мая: где и когда не будет электроэнергии

По данным Минэнерго, в ночные и утренние часы по запросу Украины осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Европы.

В вечерние часы 18 мая планируется ограничение промышленных потребителей, однако отключения света для населения не предполагается.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Где и когда не будет света 18 мая

"В минувшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Аварийная помощь по запросу Украины не привлекалась. В то же время в вечерние часы ограничивались потребители. В дневные часы Украина оказывала аварийную помощь Польше – получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны", — говорится.

В субботу, 18 мая, по данным Минэнерго, в ночные и утренние часы по запросу Украины осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши.

"С 19:00 до 24:00 во всех регионах планируется ограничение промышленных потребителей. При этом отключение бытовых потребителей пока не предусматривается", — подчеркнули в ведомстве.

Последствия обстрелов РФ

"Ночью в Полтавской и Харьковской областях вражеские дроны атаковали энергетические объекты. Без пострадавших. Однако есть повреждения оборудования, последствия уточняются. В Донецкой области при обстреле выключалась воздушная линия облэнерго, в результате чего обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители", — рассказали в Минэнерго.

В ведомстве отмечают, что на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 20 411 МВт*ч. Экспорт не предполагается.

Напомним, в "Укрэнерго" ранее сообщали, будут ли 18 мая выключать свет.

Читайте ведущие новости на сегодня