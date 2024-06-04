Ситуация в Волчанске: россияне несут значительные потери

В Волчанске продолжаются боевые столкновения между украинскими защитниками и российскими оккупантами. Россияне несут серьезные потери, но продолжают атаковать, применяя авиацию, ракеты и дроны.

Об этом пресс-секретарь ОТУВ "Харьков" Юрий Повх рассказал в эфире "Эспрессо".

"Ситуация по всему анклаву, который удалось захватить врагу, остается напряженной. В Волчанске продолжаются боевые столкновения. Бои идут в городской застройке, то есть в том, что от нее осталось. Ситуация может меняться в зависимости от того, какие ресурсы применяет враг и Силы обороны. За последние сутки произошло 11 боевых столкновений. Враг нанес в сторону наших позиций 17 авиационных и 1 ракетный удар, а также 28 ударов дронами-камикадзе. Россияне совершили 238 обстрелов", - рассказал Повх.

По словам спикера ОТУВ "Харьков", россияне используют тактику малых групп под прикрытием работы артиллерии.

"Противник применяет технику ограниченно, поскольку качественная работа наших артиллеристов наносит ему большие потери. В среднем россияне теряют несколько танков и боевых бронированных машин и десятки автомобилей ежесуточно", — подчеркнул Повх.

Напомним, украинские Вооруженные силы вернули утраченные позиции в Волчанске — к северо-востоку от Харькова. В частности, речь идет о положении вдоль улицы Духовной в центре города.

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