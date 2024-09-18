Сколько еще сможет воевать Россия: ответ экс-замначальника Генштаба ВСУ

Способность России вести войну в Украине зависит от текущего состояния экономики РФ, ее оборонно-промышленного комплекса и перевода страны на военные рельсы.

Оккупационная армия РФ сможет вести боевые действия против Украины по меньшей мере год-два.

Такое мнение высказал экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире "Эспрессо".

"Есть разные оценки ситуации и ее перспективы. Западные и украинские специалисты оценивают состояние ведения войны и потенциал РФ в настоящее время, в частности, в экономике и оборонно-промышленном комплексе, учитывая перевод страны на военные рельсы. В таком состоянии Россия может держаться еще год- два вести боевые действия в зависимости от интенсивности", — сказал Романенко.

По его словам, интенсивность боевых действий на фронте будет зависеть от того, как союзники Украины будут помогать поставкам оружия, техники и боеприпасов. Дело в том, что РФ получает поддержку от своих "партнеров" — только Северная Корея предоставила россиянам 5 млн артиллерийских снарядов.

Однако и у Украины после определенной паузы помощь американских союзников, к сожалению, не достаточно эффективна.

"Состояние и перспективы будут зависеть от того, окажут ли партнеры помощь, которая изменит ситуацию, все ли останется на нынешнем уровне. Сейчас ситуация на фронтах тяжелая. Если ситуация изменится благодаря широкой помощи, есть оптимистичный шанс, что до конца следующего года может начаться разговор о переходе к переговорам с крепкой позицией Украины по остановке боевых действий", — подчеркнул Романенко.

Напомним, ранее глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Путин будет пытаться закончить войну в Украине до конца 2025-го или же в начале 2026 года.

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