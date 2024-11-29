Сколько заключенных служат в ВСУ: в Генштабе назвали цифру

Среди заключенных уменьшилось количество желающих попасть в ВСУ, ведь основная часть мотивированных людей уже поступила на службу.

Более 6 тысяч заключенных сейчас служат в Вооруженных силах Украины наравне с другими военнослужащими.

Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в Генеральном штабе.

По словам источника, произошло это благодаря изменениям в законодательство, которые позволили отбывающим наказание освобождать от исполнения его в случае, если они захотели защищать в рядах ВСУ государство.

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"Таких граждан изъявило желание уже 7 тысяч человек. Из них уже более 6 тысяч проходят службу и наравне с другими воинами ВСУ защищают с оружием в руках наше государство", – заявил собеседник NV.

В июле сообщалось, что в ряды ВСУ удалось мобилизовать уже 3,8 тысяч заключенных. Секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко отмечал, что среди заключенных уменьшилось количество желающих попасть в ВСУ, ведь основная часть мотивированных людей уже вступили на службу.

Напомним, в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко сформировано отдельное подразделение из осужденных лиц, решивших уйти на фронт добровольцами, чтобы защищать государство от российских захватчиков.

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