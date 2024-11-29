Сколько заключенных служат в ВСУ: в Генштабе назвали цифру

Среди заключенных уменьшилось количество желающих попасть в ВСУ, ведь основная часть мотивированных людей уже поступила на службу.
Более 6 тысяч заключенных сейчас служат в Вооруженных силах Украины наравне с другими военнослужащими.
Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в Генеральном штабе.
По словам источника, произошло это благодаря изменениям в законодательство, которые позволили отбывающим наказание освобождать от исполнения его в случае, если они захотели защищать в рядах ВСУ государство.
"Таких граждан изъявило желание уже 7 тысяч человек. Из них уже более 6 тысяч проходят службу и наравне с другими воинами ВСУ защищают с оружием в руках наше государство", – заявил собеседник NV.
В июле сообщалось, что в ряды ВСУ удалось мобилизовать уже 3,8 тысяч заключенных. Секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко отмечал, что среди заключенных уменьшилось количество желающих попасть в ВСУ, ведь основная часть мотивированных людей уже вступили на службу.
Напомним, в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко сформировано отдельное подразделение из осужденных лиц, решивших уйти на фронт добровольцами, чтобы защищать государство от российских захватчиков.
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