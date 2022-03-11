Сумщина получила 500 тонн гуманитарного груза

В область, в частности, привезли медикаменты и пищевые продукты.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что в область доставили 500 тонн гуманитарного груза.

Об этом Живицкий написал на своей странице в Facebook.

По его словам, приехали в основном это медикаменты, пищевые продукты, детское питание.

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"Горжусь нашими волонтерами и благодарю каждого, кто оказывает помощь Сумщине в это время. Постоянное взаимодействие волонтерских центров и штабов — это настоящая сеть помощи... А еще, пользуясь "зеленым коридором", в Сумщину приехало 500 тонн гуманитарного груза", — отметил глава ОВА

Напомним, 10 марта во время эвакуации мирного населения из Сум "зеленым коридором" выехали 2664 автомобиля, 54 – автобусы. Всего более 12 тыс. человек. Это колонны из Краснополья, Тростянца и областного центра.

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